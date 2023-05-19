مستشار شيخ الأزهر تشارك في تكريم الفائزين بمسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ

شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، في الحفل الذي نظمه قطاع المعاهد الأزهرية لتكريم الفائزين في مسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من قيادات الأزهر الشريف.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي، على الدور المهم الذي تعكسه هاتان المسابقتان من اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر بالجانب التثقيفي لدى الفئات العمرية المختلفة، مشيدة بالتقدم والتطور الحاصل في قطاع المعاهد الأزهرية، ودوره المهم في الحفاظ على التراث الإسلامي، وإحياء ملكة الترجمة لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية الأزهرية، مثمنة جهود القائمين على المسابقتين في دعم وتحفيز الطلاب على الابتكار والتميز في المجالات العلمية، والثقافية المختلفة.

وهدفت مبادرة (فارسُ الْمُتون) إلى حفْظ الطلاب والطالبات بالمعاهد الأزهريَّة المتون العلميَّة وشرحها، وتسمى كلُّ مَوْسم من مواسمها باسم شيخ من شيوخ الأزهر الشَّريف، أو علم من أعلامه، وجاء الْمَوسم الأول من المبادرة تحت عنوان (دورة الإمام الطيب لحفْظ وتأْليف المتون).

كما هدفت مبادرة (المُتَرجِم النَّاشِئ) لإحياء ملَكَة التَّرجَمة لدى طلَّاب وطالبات المَرحَلة الثَّانويَّة بالمعاهد الأزهريَّة، وتسمَّى كلّ مَوْسم من مواسمها باسْم عَالم من العُلماء العَرب القُدامى أو المُحْدَثِين المشْهورين في مجال التَّرجَمة، وجاء الْمَوسم الأول من المبادرة تحت عنوان (دورة ابن الْمُقَفَّع).