تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما تاليا| صور

احتفل النجم تامر حسني، مع طليقته المغربية بسمة بوسيل، بعيد ميلاد ابنتهما الكبري "تاليا"، للمرة الثانية، بعد احتفالهما سويا منذ أيام، بعيد ميلاده ابنتهما "أمايا"، في حفل وسط الأصدقاء والأقارب.

وحرص الثنائي تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل، على الغناء لابنتهما تاليا خلال حفل عيد ميلادها الذي شهد حالة من السعادة والبهجة.

يذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم 4 مايو 2013 رزق بمولودته الأولى "تاليا".

وفي يوم 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية "أمايا"، وفي يوم 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث "آدم".