عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هزمه المرض.. وفاة عازف الجيتار آندي رورك عن عمر 59 عاما| تفاصيل

آندي رورك
آندي رورك

نعى عازف الجيتار العالمي جوني مار زميله السابق، آندي رورك، الذي توفي عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان البنكرياس. 

 

مروان موسى يطرح أغنية جديدة بعنوان روك ستار.. فيديو

احترس .. علامات تكشف الفاكهة المحقونة بمواد كيميائية تسبب السرطان



وقال جوني مار في نعيه على موقع تويتر: 'سيُذكر آندي كروح لطيفة وجميلة من قبل أولئك الذين عرفوه ، وكموسيقي موهوب للغاية من قبل عشاق الموسيقى'. 

كتب مار: "من الحزن العميق أن نعلن عن وفاة أندي رورك بعد مرض طويل مع سرطان البنكرياس". 

وشارك الراحل اندي روك مع مار في فريق الروك البريطاني الاشهر في الثمانينات الذي بدأ باسم “ذا سميث” بينما ذاع صيته على مستوى العالم في السنوات القليلة التالية لتأسيس الفرقة. 

وتألفت الفرقة عام 1982، ويتحدر أعضاؤها من مدينة مانشستر في شمال إنكلترا، ومن أبرز أعمالها ألبومها «ذي كوين إز ديد» الذي صدر عام 1986.

وبسبب إدمان الهيروين والصعوبات المالية، رفع آندي رورك مع عازف الطبول مايك جويس دعوى قضائية على جوني مار والمغني والشاعر موريسي في نزاع على تقسيم حقوق الطبع والنشر بعد عامين من انقسام الفرقة عام 1987.

لكنّ رورك ومار توصلا في نهاية المطاف إلى اتفاق وبقيت الصداقة قائمة بينهما.

وأعرب منتج الفرقة ستيفن ستريت عن حزنه لوفاة أندي رورك، مشيداً برورك الذي وصفه بأنه «رجل محبوب وعازف باص مذهل».


 

عازف الجيتار آندي رورك سرطان البنكرياس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

خلصت| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار في السوق السوداء

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

موضوعات متعلقة

نصف بحيرات العالم في خطر بسبب نقص المياه.. الجفاف يهدد حياة البشر

أباريق ممتلئة بالذهب.. اكتشاف كنز في روسيا يعود لعصر الإسكندر الأكبر

حقنوا البنت بمنظف صرف صحي | جريمة في أمريكا بطلها زوجان ..تفاصيل مثيرة

هل البشر محظوظون؟ خريطة لكوارث تهدد كوكب الأرض من الفضاء

أغلى سندوتش بيض.. بلوجر تثير الجدل حول سعر وجبة إفطار في لندن

القضاء على الشيخوخة وإطالة العمر.. طريقة جديدة لاستمرار الشباب

استطلاع رأي أمريكي يظهر خطر الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشر

خناقة مراهقات مع راكب في قطار بـ استراليا تشعل السوشيال

ترشيحاتنا

مستشار التضامن: مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الأكبر في تاريخ مصر

أول تعليق من حسين الشحات بعد تألقه أمام الترجي

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف وملء الفراغات

رسمياً.. شاب مصري يشارك في بطولة الكيك بوكسينج المقامة بإيطاليا

القمة العربية.. حضور قوي لمصر وإشادة بكلمة الرئيس السيسي

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

فى ذكري وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام

يحصد ملايين المشاهدات.. مقطع فيديو لشركة طيران تزن عملائها.. أعرف القصة

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ