هزمه المرض.. وفاة عازف الجيتار آندي رورك عن عمر 59 عاما| تفاصيل

نعى عازف الجيتار العالمي جوني مار زميله السابق، آندي رورك، الذي توفي عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان البنكرياس.









وقال جوني مار في نعيه على موقع تويتر: 'سيُذكر آندي كروح لطيفة وجميلة من قبل أولئك الذين عرفوه ، وكموسيقي موهوب للغاية من قبل عشاق الموسيقى'.



كتب مار: "من الحزن العميق أن نعلن عن وفاة أندي رورك بعد مرض طويل مع سرطان البنكرياس".

وشارك الراحل اندي روك مع مار في فريق الروك البريطاني الاشهر في الثمانينات الذي بدأ باسم “ذا سميث” بينما ذاع صيته على مستوى العالم في السنوات القليلة التالية لتأسيس الفرقة.

وتألفت الفرقة عام 1982، ويتحدر أعضاؤها من مدينة مانشستر في شمال إنكلترا، ومن أبرز أعمالها ألبومها «ذي كوين إز ديد» الذي صدر عام 1986.

وبسبب إدمان الهيروين والصعوبات المالية، رفع آندي رورك مع عازف الطبول مايك جويس دعوى قضائية على جوني مار والمغني والشاعر موريسي في نزاع على تقسيم حقوق الطبع والنشر بعد عامين من انقسام الفرقة عام 1987.

لكنّ رورك ومار توصلا في نهاية المطاف إلى اتفاق وبقيت الصداقة قائمة بينهما.

وأعرب منتج الفرقة ستيفن ستريت عن حزنه لوفاة أندي رورك، مشيداً برورك الذي وصفه بأنه «رجل محبوب وعازف باص مذهل».



