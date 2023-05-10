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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان موسى يطرح أغنية جديدة بعنوان روك ستار.. فيديو

مروان موسى
مروان موسى

طرح الفنان مروان موسى، أغنية جديدة بعنوان “روك ستار” بالتعاون مع الفنان ارسينك، وقد قام بنشرها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب” خلال الساعات الماضية.

 

تقول كلمات الأغنية :" إدونا بس شوية مساحة .. كفاية سحلات في الساحة .. عايزين بس ليلة واحدة .. نعيش ف أجواء مرتاحة .. فكك من كل اللي فات ده كان Brova .. بيبدأ ال Show بجد لما بـ Show Up .. مابديش لهاوي Chapeau ياض ماسمعش صوتك".

لاسعين.. عفروتو يتعاون مع مروان موسى في أغنية جديدة


أصلك قميص ، صاحبك بلوڤر ،مش قصدي موضة .. قصدي ان السوق ده نفس ال Product Signal و Close Up سيبنا من ده و اعدل ال Focus الغلطة ب فورة 
كينج اللعبة و لعبي موته مقفل يسطى ب Score طرش قاطع ع السكة و ال Short Cuts و الجايه Global .. سيجما و عندي List ب كذا Lover زي Casanova".

يذكر أن طرح مؤدي الراب عفروتو أغنية جديدة تحمل اسم لاسعين، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية لاسعين لـ عفروتو، جاءت بالتعاون مع وزة منتصر ومؤدي الراب مروان موسى كموزعين موسيقيين، والأغنية تمزج بين أغاني المهرجانات، وأغاني الراب. 

ويعتبر عفروتو أحد نجوم الراب الصاعدين في العالم العربي، ويتميز بأسلوبه الفريد على المسرح، وكلماته وإيقاعاته القوية.

مروان موسى الفنان مروان موسى روك ستار ارسينك اليوتيوب

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