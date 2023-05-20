760 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية اليوم

يبدأ اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 عدد 760 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في جميع محافظات الجمهورية.

وقبل انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) ، كانت قد تلقت مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، تعليمات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشدد على توفير وشراء المواد الخام اللازمة قبل امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية بفترة كافية لمدارس نظام الجدارات .

وقال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم الفني بالجيزة، إن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة انهت استعداداتها لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه قد تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان .



وقد تم التنبيه على السادة رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن على ألا يتجاوز عدد الطلاب العدد من (16-18) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.



وقد تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات التعليمية ، تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية



جدير بالذكر أنه من المقرر أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية حتى يوم الخميس الموافق 8/6/2023.