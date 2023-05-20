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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: احذر من الاقتراض

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 20 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم السبت 20 مايو 2023

احذر دائمًا من الغرباء الذين قد يميلون إلى تدمير الحياة، احترافك سيكون المنقذ في العمل، يمكن أن تكون هناك مشاكل مالية اليوم ولكن لا شيء خطير، ستتمتع أيضًا بصحة جيدة اليوم ، خالية من الأمراض الرئيسية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

قد يضطر متخصصو تكنولوجيا المعلومات إلى التعامل مع مهام متعددة في نفس الوقت ، مما يتطلب منهم قضاء ساعات إضافية في محطة العمل، كلما زادت المسؤوليات التي تتحملها ، زادت قوتك.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

على الرغم من أن صحتك ستكون جيدة ، إلا أنك تحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات أثناء السفر، احمل دائمًا مجموعة الأدوية، أولئك الذين لديهم تاريخ من مشاكل القلب قد يحتاجون إلى استشارة الطبيب اليوم ، وخاصة في النصف الثاني.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

قد يحاول حبيب سابق لشريكك التدخل في حياتك اليوم مما يتسبب في تداعيات خطيرة في العلاقة، تحتاج إلى منع هذه المحاولة من أجل حياة مستقبلية سعيدة، أولئك الذين تعرضوا للانفصال في الماضي قد يكون لديهم أخبار جيدة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سيواجه المحترفون أيضًا أزمة مالية وتحتاج إلى توخي الحذر الشديد أثناء الإنفاق، لا تشتري عقارًا أو تستثمر في سوق الأسهم اليوم، يجب عليك أيضًا الامتناع عن إقراض مبالغ كبيرة للأصدقاء.

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