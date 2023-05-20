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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: تحتاج إلى رعاية

صدى البلد

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة، ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم السبت 20 مايو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم السبت 20 مايو 2023

تمتلئ الحياة العاطفية الطبيعية بالسعادة بينما قد يواجه بعض الناس مشكلات تحتاج إلى حل، سيكون الوضع المالي جيدًا ولكن هناك حاجة إلى الرعاية، ستكون حياتك المهنية جيدة اليوم ولكن أولئك الذين لديهم تاريخ طبي يحتاجون إلى توخي الحذر طوال اليوم.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

ستؤثر عدوى الحلق والحساسية والصداع النصفي على روتينك، قد تعاني بعض الإناث من مضاعفات الدورة الشهرية التي قد تؤدي إلى آلام نفسية، اشرب الكثير من الماء وتجنب الكحول اليوم.

برج الميزان اليوم مهنيا

يمكن لأولئك الذين يدرسون بالفعل في جامعة أجنبية الحصول على وظيفة في الخارج، قد يواجه رجال الأعمال عقبات من قبل السلطات ولكن سيتم حلها عاجلاً

برج الميزان اليوم عاطفيا

قد تحدث بعض الأحداث غير المتوقعة في علاقة الحب والتي يمكن أن تكون لها نتائج إيجابية وسلبية، قد يفقد حبيبك الاهتمام بك وقد تتلاشى العلاقة اليوم، كن مستعدًا لمواجهة الحقائق القاسية.  

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

سيكون الأخ في حاجة إلى دعم مالي عاجل وقد يؤدي ذلك إلى عرقلة ميزانيتك، قد تلتهم القضية القانونية أيضًا مبلغًا كبيرًا اليوم، تجنب إنفاق مبالغ ضخمة على التسوق، لا يجب أن تستثمر في سوق الأسهم اليوم، شراء عقار جديد ليس قرارًا جيدًا أيضًا.

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