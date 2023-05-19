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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 19 مايو 2023 : ساعد شقيقك

صدى البلد

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 19 مايو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 18 مايو 2023 : خطط لمستقبلك

برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 19 مايو 2023

من المثير للاهتمام أنك اليوم محظوظ، لن تزعجك أي مشكلة خطيرة سواء في المكتب أو في علاقتك، بالإضافة إلى ذلك ، استخدم الثروة لشراء أشياء من اختيارك، ستكون صحتك رائعة أيضًا.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

ستؤثر عدوى الحلق والحساسية والصداع النصفي على روتينك، قد تعاني بعض الإناث من مضاعفات الدورة الشهرية التي قد تؤدي إلى آلام نفسية، اشرب الكثير من الماء وتجنب الكحول اليوم.

برج الميزان اليوم مهنيا

يمكن لرجال الأعمال أيضًا إطلاق أفكار جديدة ولكن التوسع في المواقع الأجنبية يحتاج إلى الانتظار لبضعة أيام.

برج الميزان اليوم عاطفيا

لا توجد مشكلة كبيرة ستؤذي حياتك العاطفية اليوم، ومع ذلك قد يعاني بعض الأزواج من الاضطرابات في شكل نقاشات حول الغرور والحرية الشخصية والعلاقات السابقة، يمكن أن يؤدي تدخل شخص ثالث أيضًا إلى أسوأ الأمور. تجنب الخلافات اليوم وتعامل مع شريكك باحترام.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

سيكون الأخ في حاجة إلى دعم مالي عاجل وقد يؤدي ذلك إلى عرقلة ميزانيتك، قد تلتهم القضية القانونية أيضًا مبلغًا كبيرًا اليوم، تجنب إنفاق مبالغ ضخمة على التسوق، لا يجب أن تستثمر في سوق الأسهم اليوم، شراء عقار جديد ليس قرارًا جيدًا أيضًا.

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