إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين على دائرى بنى سويف

أصيب 3 أشخاص مساء اليوم فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل أمام منشأة الروضة بالطريق الدائري بمدينة بنى سويف ، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ،اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الدائري بمدينة بنى سويف.

وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى ، عبد الرحمن ناصر سيد 22 مصاب اشتباه كسر بالفخد الايسر وسحجات وكدمات، اشرف سيد صادق 40 سنه سائق مصاب اشتباه مابعد الارتجاج ، شريف اشرف سيد 12 سنه، طالب مصاب سحجات وكدمات بالجسم ،ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل على دائرى بنى سويف

أصيب 3 أشخاص مساء اليوم فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل أمام منشأة الروضة بالطريق الدائرى بمدينة بنى سويف ، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ،اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الدائري بمدينة بنى سويف .



وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتى إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى ، عبد الرحمن ناصر سيد 22 مصاب اشتباه كسر بالفخذ الايسر وسحجات وكدمات، اشرف سيد صادق 40 سنه سائق مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج ، شريف اشرف سيد 12 سنة، طالب مصاب سحجات وكدمات بالجسم ،ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.