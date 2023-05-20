تعليق ناري من وائل جمعة بعد تأهل الأهلي لنهائي أفريقيا

أعرب وائل جمعة نجم الأهلي السابق، عن سعادته بتأهل النادي الأهلي لنهائى دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى تصريح علي لسان وائل جمعة "وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: احنا محظوظين بتشجيع الأهلي.. حظ بعض الفرق أن الأهلي موجود في إفريقيا ويمنعهم من كتابة التاريخ"



وتأهل فريق النادي الأهلي إلى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل رسمى، لمواجهة الفائز من مباراة الوداد المغربى وصن داونز الجنوب افريقي غدًا السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» 4 يونيو القادم موعدًا لمباراة الذهاب فى نهائى بطولة دوري الأبطال، ويوم 11 من نفس الشهر موعدًا لمباراة الإياب، على أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراتى النهائى على الهواء مباشرًا.