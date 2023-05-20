بعد حفل زفافها.. 10 إطلالات لـ ابنة حميد الشاعرى

تصدرت ابنة الفنان حميد الشاعرى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورها خلال حفل زفافها.

وظهرت ابنة حميد الشاعري بفستان أسطوري طويل ومنفوش بشكل كبير باللون الأبيض، وبأكمام طويلة ومفتوحة،ومرصع الفستان بالكريستالات بالكامل.



وتتميز ابنة حميد الشاعرى، بإطلالاتها الانيقة تكشف عن وأنوثتها وجسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ابنة حميد الشاعرى على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور ابنة حميد الشاعرى.

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