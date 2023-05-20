عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامي قمصان: الأهلي تأهل عن جدارة إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أبدي سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بتأهل ‏الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في إياب نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم على استاد القاهرة.‏

وقال قمصان: واجهنا فريقًا كبيرًا في نصف نهائي دوري الأبطال وهو الترجي التونسي، ‏وكرة القدم بها الكثير من المتغيرات، وهو ما أكد عليه الجهاز الفني في ‏حديثه مع اللاعبين أثناء التحضير للمباراة.‏

ووجه المدرب العام الشكر للاعبين على المستوى الذي قدموه خلال مباراتي الذهاب أمام ‏الترجي في تونس، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف دون رد ومباراة العودة في القاهرة.

وأكد أن الفريق أمامه تحد جديد خلال الفترة المقبلة وهو بطولة الدوري الممتاز، والتي ‏يبحث الفريق عن التتويج بها، وتركيز الفريق سيكون بكل تأكيد في هذه المواجهات ‏المحلية قبل الحديث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال ‏إفريقيا، وأنه لا يشغله كثيرًا الفريق الذي سيقابله في نهائي دوري الأبطال بقدر ما يشغله ‏التحضير الجيد للمباراة.

سامي قمصان دوري ابطال افريقيا استاد القاهرة المتغيرات الجهاز الفنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

خلصت| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار في السوق السوداء

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

ترشيحاتنا

مستشار التضامن: مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الأكبر في تاريخ مصر

أول تعليق من حسين الشحات بعد تألقه أمام الترجي

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف وملء الفراغات

رسمياً.. شاب مصري يشارك في بطولة الكيك بوكسينج المقامة بإيطاليا

القمة العربية.. حضور قوي لمصر وإشادة بكلمة الرئيس السيسي

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف حفرية سحلية عمرها 66 مليون سنة بالمغرب.. أسنانها تشبه المفك

عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

فى ذكري وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ