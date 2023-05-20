خطة جديدة من ناسا لاحتلال القمر.. الوكالة استبدلت إيلون ماسك بهذا الشخص

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" التعاون مع مليارديرًا ثانيًا لمساعدتها في إعادة رواد الفضاء إلى القمر، وذلك بعد العمل مع شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك على نظام هبوط يعتمد على صاروخ "ستارشيب" الجديد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، بما أن "ناسا" تسعى جاهدة للعودة إلى القمر، فقد منحت الآن مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس عقدًا لبناء مركبة هبوط لنقل طاقم إلى سطح القمر في وقت لاحق من هذا العقد.

وستنتج شركة "بلو أوريجين" الخاصة ببيزوس سيارة هبوط أكثر تقليدية المظهر، وسيحصل بيزوس على مساعدة من بعض الأسماء المعروفة في قطاع الطيران الأمريكي، بما في ذلك شركات "لوكهيد مارتن"، و"بوينغ"، و"دريبر"، و"أستروبوتيك".

وبتلقيها هذا العقد، ستتلقى شركة بيزوس، التي يقع مقرها في ولاية واشنطن الأمريكية، ما يزيد قليلاً عن 3.4 مليار دولار من "ناسا" كجزء من العقد، وستنفق الشركة "أكثر بكثير من 3.4 مليار دولار" من أموالها الخاصة في المشروع.

ويعتبر هذا العقد الممنوح لـ"بلو أوريجين" جزءًا من مشروع "آرتيمس" الذي تسعى "ناسا" من خلاله لإعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2024، وهو التاريخ الذي تم تأجيله بسبب تأخر التطوير التقني والميزانية المحدودة.

وتعد هذه المهمة خطوة هامة نحو استكشاف الفضاء والعثور على أماكن أخرى للإقامة بعيدًا عن الأرض، وتعتبر "ناسا" وشركاؤها الخاصين بالفضاء أنفسهم رائدين في هذا المجال.

مهمة بيزوس للحياة على سطح القمر

وقال مدير "ناسا" بيل نيلسون: "نذهب إلى القمر، لنتعلم، ونحيا، ونبتكر، ونصنع كل هذه الأشياء لننجح على القمر، ونذهب إلى المريخ. المغامرة العظيمة التي يخوضها الجنس البشري في الكون موجودة هنا. وهذا جزء منها".

ومن المتوقع أن يساعد هذا العقد الجديد في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، لتحقيق أهداف مشتركة في استكشاف الفضاء والبحث عن حلول للتحديات التي تواجه البشرية.

ويعد بيزوس وماسك أحد أثرياء العالم، ويسعيان كلاهما لتقديم مساهمتهما في استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال.

وبتعاونهما مع "ناسا"، يتوقع الخبراء أن يتسنى للجنس البشر تحقيق إنجازات جديدة في استكشاف الفضاء والوصول إلى مراحل أبعد في هذا المجال.

وسيكون للإنجازات التي يحققونها تأثير كبير على حياة البشرية ومستقبلها، حيث يمكن أن تفتح الأبواب لاستخدامات جديدة للتكنولوجيا الفضائية، وتوفير فرص جديدة للاستكشاف والاكتشاف، وتطوير حلول لمشاكل البشرية الحالية.

ويعد العقد الذي منحته "ناسا" لشركة "بلو أوريجين" هو خطوة مهمة في مسيرة الإنسان نحو الفضاء، ويؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام في تحقيق الأهداف الكبرى، ويعزز الثقة في قدرة الإنسان على تحقيق الإنجازات العلمية والتكنولوجية الهائلة.