أحمد زاهر يهنئ حميد الشاعري بزفاف ابنته عبر إنستجرام

هنأ الفنان أحمد زاهر الفنان حميد الشاعري بمناسبة زفاف إبنته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك أحمد زاهر عدة صور له رفقه عدد من النجوم داخل حفل الزفاف.

وكتب الفنان:"الف مبروك ياكابووو".

أحتفل الفنان حميد الشاعري بزفاف ابنته نبيلة ، وسط حضور من أهل الفن ، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين الذين جاءوا لتهنئة الفنان حميد الشاعري ، ومنهم يسرا وليلي علوي و جومانا مراد وإيناس الدغيدي ، بالإضافة الى أهل الطرب وجيل “ الشاعري ” من المطربين ، مثل النجم عمرو دياب ، والذى احيا الحفل ، وإيهاب توفيق ومحمد حماقي ومني الشاذلي .

وحرص حميد الشاعري على اصطحاب ابنته في حفل زفافها، وتقديمها للعريس، وقام بالرقص معها، وغنى لها «يا فرحة عمري».

وظهرت ابنة حميد الشاعري بفستان أسطوري طويل ومنفوش بشكل كبير باللون الأبيض، وبأكمام طويلة ومفتوحة، ومرصع الفستان بالكريستالات بالكامل.