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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوداد المغربي في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

الوداد ضد صن داونز
الوداد ضد صن داونز

يحل فريق الوداد المغربي، ضيفا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم، السبت، على ملعب "لوفيتس فيرسفيلد"، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الوداد وصن داونز في الدار البيضاء، كانت انتهت بالتعادل السلبي.

وستكون المواجهة صعبة على الوداد كون أنها خارج أرضه وعلى ملعب "لوفيتس فيرسفيلد"، الذي سيستقبل جماهيره مجانا في مباراة اليوم.

ويحتاج الوداد لتحقيق نتيجة إيجابية، سواء التعادل الإيجابي بأي نتيجة أو تحقيق الفوز، من أجل تعويض تعادله ذهابا بدون أهداف في الدار البيضاء.

ويستهدف الوداد حامل اللقب الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وسيلتقي في المباراة النهائية، الفائز من صن داونز والوداد المغربي، بالأهلي الذي تخطى عقبة الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-0 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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