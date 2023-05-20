ليلة ساخنة في كييف .. سقوط حطام بـ 3 مناطق واشتعال حريق

كانت كييف هدفا لهجوم جوي روسي جديد ليل الجمعة وصباح السبت، وتحدثت السلطات عن سقوط حطام في ثلاث مناطق من العاصمة الأوكرانية واندلاع حريق على سطح مبنى سكني.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تيليجرام أن هناك "حريقا على سطح مبنى من تسع طبقات في أحد المجمعات السكنية في منطقة دنيبروفسكي"، مضيفا أنه لا توجد معلومات حول سقوط ضحايا محتملين.

من جهته قال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، إن الحريق نجم عن "سقوط حطام"، داعيا السكان إلى الاحتماء.

وتحدث بوبكو عن سقوط مزيد من الحطام في شوارع عدة في منطقتي دارنيتسكي وسولوميانسكي، موضحا أنه يجري التحقق من معلومات حول أضرار وخسائر محتملة.

وفي الساعة 00:45 (21:45 ت ج الجمعة) أعلن الجيش الأوكراني أن طائرات "شاهد" بلا طيار كانت تتجه نحو منطقة كييف. وتحدثت السلطات عن انفجارات هناك وكذلك في تشرنيغيف (وسط شمال) وفي ماريوبول (جنوب شرق).

وأشار الجيش إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نشطة في منطقتي كييف وتشيرنيغيف.