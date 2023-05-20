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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يبحث سبل التعاون المشترك مع بنك التنمية الأفريقي

صدى البلد

استقبل  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبد الرحمن دياو الرئيس الجديد لمكتب بنك التنمية الأفريقي بمصر، لمناقشة تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين جهاز تنمية المشروعات وبنك التنمية الافريقي.

وحضر الاجتماع جيهان السكري كبير الاقتصاديين الاجتماعيين بمكتب بنك التنمية الأفريقي بمصر ولفيف من مسئولي جهاز تنمية المشروعات.

وأكد رحمي خلال الاجتماع أن بنك التنمية الأفريقي من أهم الجهات المانحة الداعمة لأنشطة الجهاز بهدف توفير مختلف أوجه المساندة الفنية والمالية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلي أن التعاون السابق بين الجهاز والبنك شهد نجاحاً كبيراً من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي ساهمت في توفير فرص عمل مستدامة وقدمت المساعدة والدعم اللازم للآلاف من أصحاب المشروعات مما أسهم في تحسين مستواهم الاقتصادي.

وأضاف رحمي أن المشروعات التي نفذها الجهاز بالتعاون مع البنك استهدفت تطوير التجمعات الطبيعية الإنتاجية في المناطق الريفية مما أدى إلى استخدام الموارد الطبيعية المتاحة في هذه المناطق بشكل أفضل وكان له دور فاعل في التمكين الاقتصادي لصغار المزارعين، كما تم بالتعاون مع البنك المشاركة في تطوير قطاع الامتياز التجاري في مصر . 

وصرح رحمي بأن الاجتماع تطرق إلى مناقشة سبل التعاون المستقبلي بين الجهاز وبنك التنمية الافريقي للعمل علي دعم و تنمية ريادة الأعمال وتعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤكدا حرص الجهاز على زيادة التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية والتمويلية لخدمة الأهداف التنموية في مصر والعمل على تهيئة البيئة المواتية للتوسع في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه أشاد عبد الرحمن دياو مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر بجهاز تنمية المشروعات، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد طفرة من التعاون بين الجانبين حيث يعتبر الجهاز من الشركاء الأساسيين لبنك التنمية الأفريقي في مصر للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كما يعتبر من المؤسسات التي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات ومداخلات حققت مردود إيجابيا ونجحت في تحسين المستويات المعيشية لمختلف الفئات المستهدفة. 

ودعا مدير مكتب البنك ، الرئيس التنفيذي للجهاز لحضور الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسون لمجموعة البنك تحت عنوان"حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا" المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في الفترة 22 -26 مايو 2023 .

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