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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأرصدة تكفي.. غرفة الحبوب: انخفاض جديد في سعر الدقيق استخراج 72%

صدى البلد

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، انخفاض سعر الدقيق في الأسواق مرة أخرى ،حيث تراوح سعر طن الدقيق استخراج 72% من 13000 جنيه الى 13500 جنيه للطن ،بعدما كان يتراوح سعر الطن من 13500 الى 14000 جنيه ثم قبل ذلك 15000 و15500 جنيه للطن.

وأوضح أنه يتم توفير كميات كبيرة من النخالة الخشنة "خليط الزوائد " بالمطاحن 72‎% “الحر “ بسعر 10000 جنية للطن فضلًا عن توفير مطاحن القطاع العام والخاص التموينية "المنظومة التموينية " النخالة الخشنة بسعر 8000 جنيه للطن وذلك للانشطة الزراعية والصناعية والتجارية وتجار الاعلاف والمربين وفقًا للتعليمات والتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن هناك أرصدة كبيرة من النخالة الخشنة بكافة المطاحن على مستوى الجمهورية "حر -ومنظومة تموينية "، مع استمرار تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية علي كميات كبيرة من الاقماح المستوردة بصفة منتظمة بالتوازي مع استلام القمح المحلى من المزارعين بسعر 10 الاف جنيه للطن بعد زيادة سعر الاردب الى 1500 جنيه فى اطار حرص الدولة على دعم وتشجيع المزارعين، حيث يتم صرف 60 كيلو نخالة للموردين بسعر 8 جنيه للكيلو عن كل طن قمح يتم توريده كحافز اضافى للمزارعين.

وأضاف ان سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني انخفض بالأسواق الى 12 ألف جنيه للطن بعدما كان يتراوح سعره من 18 الف و19 الف جنيه الأمر الذى أدى أيضا الى انخفاض كبير في الأسعار الأعلاف مما سينعكس بالإيجاب على أسعار الدواجن وانه فى ظل وجود رصيد كبير من الاقماح والدقيق والنخالةِ من المتوقع انخفاض الاسعار مره اخرى خلال الفترة المقبلة .

وأكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية على وجود رصيد من الدقيق لدى المطاحن ،وأيضا أرصدة كبيرة من الأقماح لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية تكفي لفترات طويلة ، خاصة بعد الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين وبتوجيهات القيادة السياسية والتي ساهمت في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة.

ولفت إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت ،مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ،و أدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية، ومع ذلك نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية .

وأوضح السلامونى أنه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة المصرية للسلع ، من المتوقع انخفاض الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة حيث ساهمت البورصة المصرية للسلع في تخفيض أسعار الدقيق استخراج 72 % خلال الأيام الماضية ،مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك ، كما ان معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية تبشر بالخير هذا العام خاصة بعد توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى من المزارعين وصرف مستحقات الموردين أول بأول في موعد أقصاه 48 ساعة.

وأكد أن متابعة القيادات بوزارات التموين والزراعة والمالية ومباحث التموين يوميا عمليات توريد القمح المحلى وإزالة العوائق في كافة المواقع لتحقيق أكبر مستهدف من التوريد الاقماح لموسم القمح 2023 ، مع الاهتمام بكافة الفلاحين والجمعيات الزراعية والتجار والموردين لحل اي مشكلة او شكوى طوال فترة الموسم ، سيؤدي الى زيادة معدلات التوريد يوميا.
 

ارتفاع سعر الدولار استلام القمح المحلي استلام القمح الأقماح المستوردة اتحاد الصناعات المصرية

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