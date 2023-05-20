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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري طب نفسي: تناول الكحوليات ومرض السكر من أسباب الإصابة بالزهايمر

الزهايمر
الزهايمر

قال جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن مرض الزهايمر له نوعين، وكلاهما مختلف عن الآخر من حيث الأسباب، متابعا: 70% من مرض الزهايمر يحدث نتيجة أسباب وراثية.

وأضاف "جمال فرويز"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن 30% من مرض الزهايمر ليس له علاقة بالوراثة، منوها بأن تناول الكحوليات ومرض السكر والدهون المرتفعة، من أسباب الإصابة بالزهايمر.

وأكمل: التشخيص المبكر لمرض الزهايمر يساهم بشكل كبير في الوقاية منه، وذلك من خلال إجراء بعض التمارين والألعاب التي تحافظ على تنشيط وحيوية المخ، والالتزام ببعض التعليمات الصحية، مناشدا بأهمية وضرورة التشخيص المبكر للمرض.

الزهايمر مرض الزهايمر الطب النفسي السكر الكحوليات الاصابة بالزهايمر

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