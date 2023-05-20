ضحية الأهلي.. نبيل معلول يقترب من تدريب فريق جديد

اقترب نبيل معلول، المدير الفني السابق، لفريق الترجي التونسي، من العودة إلى التدريب، بعد أسبوع واحد من رحيله عن باب سويقة.

وتقدم نبيل معلول باستقالته من تدريب الترجي، السبت الماضي، عقب الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع “football tunisien”، فأن نادي القادسية الكويتي دخل في مفاوضات مع نبيل معلول لقيادة الفريق، خلفا للمدرب محمد إبراهيم.

وسبق أن خاض التونسي نبيل معلول تجربة في الدوري الكويتي، إذ درب نادي الكويت.

الأهلي يصعد لنهائي إفريقيا

في سياق آخر، تأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس الجمعة، بعد اكتساح الترجي برباعية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وينتظر الأهلي المتأهل من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.