نقابة الأطباء تشكر فريق أمراض جراحة القلب بمستشفيات عين شمس

شكرت النقابة العامة لأطباء مصر الفريق الطبي وفريق التمريض وقسم الأشعة والصيدلة الاكلينيكية بمستشفى أمراض جراحة القلب بمستشفيات عين شمس والذين قاموا بمعجزة طبية في إنقاذ حياة مريضة بالقلب وعيوب خلقية متعددة.

وقالت النقابة: على مدار ٦ أشهر على جهاز التنفس الصناعي بعد عملية بالقلب المفتوح لإصلاح العيوب الخلقية ثم اكتشاف عيوب خلقية بالغدة الدرقية و المعدة و الأمعاء و القصبة الهوائية والرئة اليسرى و الحجاب الحاجز و المناعة.

وأضافت: أداء غير مسبوق من الفريق الطبى وتمريض الرعاية المركزة لمتابعة حالة بها كل ما يمكن ان يحدث من أسوأ المضاعفات، أكثر من 30 مرة إصابة بالتهاب رئوى وتسمم الدم رغم العناية الفائقة فى غرفة العزل ذات الضغط و كل احتياطات التعقيم وأقوى المضادات الحيوية بالوريد، توقف القلب عدة مرات.

وتابعت: أكثر من 50 مرة انسداد الشعبة اليسرى و انخساف الرئة و توقفها عن العمل و ارتفاع ثانى أكسيد الكربون بالدم الى ارقام لم تشاهد من قبل، مضيفة: أكثر من 50 عملية نقل دم، شهور من التغذية بالوريد ثم بالأنبوبة المعدية، مساعدات لا تقدر بثمن من فريق جراحة الصدر مناظير وعملية تصغير الحجاب الحاجز و فريق جراحة الأنف والأذن وعمل شق حنجري

ولا ننسى قسم الاشعة التداخلية الذين تولوا تركيب الكانيولات المركزية كل أسبوع طوال هذه الشهور.

وأرفت: واليوم بعد أن قضت نصف عمرها بالرعاية المركزية و بالتنفس الصناعى خرجت وهى فى حالة مستقرة و تتغذى بطريقة طبيعية و تستعد لإغلاق الشق الحنجري، مختتمة: شكرا لكل من آمن بالأمل وبذل جهدا ليكون من أسباب رحمة الله.