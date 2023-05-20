كانت هدّمّر منطقة | سمكة سامة بوزن صبي بأمريكا .. اِعرف قصتها

في حادثة غريبة للغاية، تمكن صياد من اصطياد سمكة "غريبة" مذهلة كانت على وشك التسبب في دمار في المنطقة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، حظي الصياد بريان بيكر بلحظة رائعة في ولاية أوكلاهوما ، الولايات المتحدة ، بعد اصطياده سمك الشبوط كبير الرأس من الماء.

صياد يمسك بسمكة سامة بوزن صبي صغير

وأوضحت الصحيفة ان هذه السمكة من النوع الغازية وكان بداخلها 11 مليون بيضة كان من الممكن أن تسبب "كارثة" لو أنها وصلت إلى النظام البيئي للبحيرة عن طريق القضاء على السلسلة الغذائية.

ويصل وزن السمكة الضخمة، بنحو 118 رطلاً و 3 أونصات (53 كجم) - تقريبًا نفس وزن صبيب يبلغ من العمر 14 عامًا.

صياد يمسك بسمكة سامة بوزن صبي صغير

و قدر أن السمكة كانت تبلغ من العمر حوالي 40 عامًا وأن الحمل كان من المحتمل أن يؤدي إلى ولادة حوالي 111 مليون بيضة كارب جديدة، مما كان سيسبب هذا الامر كارثة بيئية.