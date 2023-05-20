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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

شهادات البنك الأهلي
شهادات البنك الأهلي

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن شهادة الادخار الجديدة صاحبة العائد المرتفع، وذلك لأن شهادات الادخار هي الوعائي الادخار الأكثر انتشارًا في بنوك القطاع المصرفي، حيث شهد القطاع المصرفي الفترة الأخيرة طرح مجموعة من الشهادات ذات العائد المرتفع، بعد رفع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% في اجتماعه الأخير.

شهادات الادخار 

أعلى عائد شهادات في مصر

طرح مسؤول الفرع الرئيسي للبنك الأهلي عدة مواضيع جديدة تتعلق بكافة الأخبار التي تم نشرها وتتعلق بالشهادات المستخدمة في عملية الادخار، حيثُ أن هذه الشهادة تستمر لمدة ثلاث سنوات ويتم أخذ قيمة فائدة يتم تحديدها بنسبة معينة عند القيام بشراء الشهادة في المرة الأولى وتم تسليم الشهادة على هذا الأساس، وتم ذكر النسب المتاحة للفترة الحالية والتي تكون متوفرة عند ذهابك إلى أي فرع من فروع البنك الأهلي في أي وقت، حيثُ أن هناك نسبتين شهيرتين يتجه اليهم أغلب الراغبين في الاستثمار المريح وهم 22% وكذلك 19% يتم تقاضيها المستثمر بشكل متواصل في كل شهر.

الثابتة والمتغيرة والمتدرجة.. ماذا تعرف عن شهادات البنك الأهلى الجديدة؟

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شهادات البنك الأهلي

يمكن لجميع راغبي الاستثمار والربح المؤكد من الآن التوجه إلى أي قناة إلكترونية رسمية حتى لا يتم النصب أو الاحتيال على أي عميل، ويتم معرفة جميع المعلومات المطلوبة لشراء إحدى الشهادات.

أو من خلال الالتقاء المباشر والحصول على عقد وشهادة رسمية من البنك مباشرة، حيثُ تم توفير نوعين من الشهادات كل منهم بنسبة ربح مختلفة وعدد نقاط شهرية متفاوتة، ولكنهم متفقين في شيء واحد وهو المدة الذي يتم فيها إلغاء السحب للشهادة أو صرفها إلا بعد تمام مدة 3 سنوات.
حيث كانت نسب العائد المنسوبة للشهادة منذ فترة قصيرة ليست كبيرة مثل الآن، حيثُ تم تقرير هذه الزيادة الجديدة والتي تعتبر من أسهل واضمن الوسائل المستخدمة للإستثمار في وقتنا الحالي في آخر اجتماع للأعضاء في نهاية شهر 3.

شهادات البنك الاهلي 

لماذا طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 25%؟

وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية إن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات بعائد مرتفعة يصل إلى 25% يهدف إلى تشجيع المواطنين على التنازل عن الدولار.

وأضاف أن طرح هذه الشهادات أيضا يهدف إلى تعويض المدخرين عن معدلات التضخم المتوقع أن ترتفع أكثر خلال الشهور الثلاثة المقبلة، إلى جانب أن آجال شهادات الادخار ذات العائد 18% قاربت على الانتهاء وبالتالي يهدف من هذه الشهادات تجديد هذه المدخرات بفائدة أعلى.

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