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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تطالب شركات السياحة بعدم إصدار تأشيرات زيارة للسعودية.. لهذه الأسباب

مصر للطيران
مصر للطيران

أصدرت مصر للطيران تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر  بعدم إصدار تذاكر أو قبول أى راكب يحمل تأشير زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة إعتبارًا من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيه 2023.

جاء ذلك وفقًا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى السعودي بعدم دخول حاملى تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج 2023/1444.

وقد حددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبني الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة، وذلك بدءًا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن  من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.

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