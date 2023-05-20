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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة عروس أمام زوجها بعد ساعات من زفافهما في حادث سير بولاية كارولينا|شاهد

العروس الضحية وعريسها
العروس الضحية وعريسها

غطى الحزن على زوج جديد، فقد عروسه في حادث سيارة بعد ساعات فقط من زواجهما، حيث انهمر في البكاء وهو يروي ذكراه الأخيرة مع عروسه.

تحدث أريك هاتشينسون ، 36 عامًا ، من ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية ، إلى برنامج Good Morning America على قناة ABC بشأن الحادث المروع ، الذي يُزعم أن سائقًا مخمورًا هو ما تسبب في الحادث الذي دمّر حياته.

العريس وعروسه الضحية

كان أريك وسامانثا ، 34 عامًا ، يستقلان عربة جولف من حفل زفافهما في فولي بيتش ، بولاية ساوث كارولينا ، يوم الجمعة (19 مايو) عندما اصطدمت سيارة تويوتا كامري مسرعة بهما، لتقى عروسه مصرعها في الحال.

العريس

فيما تم نقل أريك إلى المستشفى بسبب إصابة في الدماغ وكسر في العظام ، حيث توفيت عروسه - التي كانت لا تزال ترتدي فستان زفافها - في مكان الحادث.

يُزعم أن الحادث وقوع بسبب رجل يد جيمي لي كوموروسكي ، 25 عامًا ، وهو سائق مشروب مزعوم - متهم الآن بثلاث تهم جنائية أدت إلى الوفاة أو الإصابة وإحدى جرائم القتل المتهورة.

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