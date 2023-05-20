وفاة عروس أمام زوجها بعد ساعات من زفافهما في حادث سير بولاية كارولينا|شاهد

غطى الحزن على زوج جديد، فقد عروسه في حادث سيارة بعد ساعات فقط من زواجهما، حيث انهمر في البكاء وهو يروي ذكراه الأخيرة مع عروسه.

تحدث أريك هاتشينسون ، 36 عامًا ، من ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية ، إلى برنامج Good Morning America على قناة ABC بشأن الحادث المروع ، الذي يُزعم أن سائقًا مخمورًا هو ما تسبب في الحادث الذي دمّر حياته.

العريس وعروسه الضحية

كان أريك وسامانثا ، 34 عامًا ، يستقلان عربة جولف من حفل زفافهما في فولي بيتش ، بولاية ساوث كارولينا ، يوم الجمعة (19 مايو) عندما اصطدمت سيارة تويوتا كامري مسرعة بهما، لتقى عروسه مصرعها في الحال.

العريس

فيما تم نقل أريك إلى المستشفى بسبب إصابة في الدماغ وكسر في العظام ، حيث توفيت عروسه - التي كانت لا تزال ترتدي فستان زفافها - في مكان الحادث.

يُزعم أن الحادث وقوع بسبب رجل يد جيمي لي كوموروسكي ، 25 عامًا ، وهو سائق مشروب مزعوم - متهم الآن بثلاث تهم جنائية أدت إلى الوفاة أو الإصابة وإحدى جرائم القتل المتهورة.