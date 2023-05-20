انفجار بركاني مخيف يهدد حياة 22 مليون شخص بمدينة مكسيكو سيتي

عاد بركان ضخم تقع فوهته على ارتفاعه 5426 مترًا (17797 قدمًا) إلى الاستيقاظ مجدداً، مما يهدد حياة 22 مليون من سكان المناطق القريبة من العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي للخطر.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن بركان بوبوكاتيبيتل ، الذي يقع على بعد 45 ميلاً (72 كم) جنوب شرق مكسيكو سيتي ، شهد سلسلة من الانفجارات الصغيرة نسبيًا خلال الأسبوع الماضي ، مما تسبب في سقوط الرماد من السماء ودفع 11 قرية مجاورة لإغلاق مدارسها مؤقتًا.

انفجار بركاني بمكسيكو سيتي

وكان البركان يلفظ من الرماد والأبخرة وكتل الصخور على أساس متسق إلى حد ما على مدار الـ 29 عامًا الماضية بعد أن أصبح نشطًا مرة أخرى في عام 1994.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان البركان سينفجر ، فإن البركان - المعروف لدى السكان المحليين باسم 'El Popo' - قريب بما يكفي من الضواحي الشرقية لمنطقة العاصمة المكسيكية لمدينة مكسيكو سيتي مما قد يعرض الأرواح للخطر ، مع ثوران شديد يهدد بقطع الحركة الجوية أو تغطية المدينة في سحب الرماد.

انفجار بركاني بمكسيكو سيتي

وتساقط الرماد في مدينتي بويبلا وأليكسكو ، ويقدر الخبراء أن ما يصل إلى 22 مليون شخص قد يتعرضون للخطر إذا ثار البركان.

يحتوي بركان بوبوكاتيبيتل على ست كاميرات حول قمته ، بالإضافة إلى جهاز تصوير حراري و 12 محطة لرصد الزلازل ، التي تُستخدم لمراقبة البركان على مدار الساعة وإعادة إرسال البيانات إلى مركز القيادة في مكسيكو سيتي.