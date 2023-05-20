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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يعبدون الإمام علي..اعتقال أعضاء جماعة دينية تنتحر بالقرعة فى دولة عربية

صدى البلد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، القبض على "جماعة القربان" الدينية التي ينتحر أعضاؤها بـ"القرعة".

وبحسب وسائل إعلام، ذكرت الوكالة في بيان صحفي : "حسب توجيهات وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القبض على 4 متهمين ممن يسمون "جماعة القربان" في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".

وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة".

وشهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، حالات انتحار غريبة أثارت استغراب السلطات والمواطنين هناك.

وكشفت وسائل إعلام عراقية تفاصيل عن الجماعة الدينية المتطرفة التي تهتف خلال الزيارات الدينية بجملة "علي الله.. الله علي".

من هي جماعة القربان؟
وأثارت جماعة تطلق على نفسها "القربان" في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، الرعب بصفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقا مؤخرا بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.

وفي منتصف شهر مايو الجاري، قال أحد أفراد هذه الجماعة إنهم "يعبدون الإمام علي (عليه السلام)، وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قربانا للإمام"، مؤكدا أنه "لغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية".

وأثارت أفكار هذه الجماعة الرعب بصفوف المجتمع المحلي جنوبي محافظة ذي قار.

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وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراق جماعة القربان

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