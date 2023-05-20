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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاجل .. الهولندي يحذر أنشطة زلزالية عنيفة لمدة ٣ ايام

عاجل .. الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية عنيفة لمدة 3 أيام

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد"رينال عويضة" تغطية اخبارية عن العالم الهولندي يحذر من جديد بوقوع زلازل قوية
 

منذ زلزال ٦ فبراير المدمر في تركيا وسوريا، والذي راح ضحيته الآلاف من الوفيات والمصابين، وارتبط اسم العالم الهولندي بالخوف لدى المواطنين خاصة بعد صدق توقعاته بحدوث هذا الزلزال.

لكن الخبراء والعلماء كانوا ومازالوا يقفون بالمرصاد لهذا العالم الذي وصفه بعضهم "بالدجال"، ونفوا ارتباط الزلازل بحركة الكواكب.

وكان آخر هذه التوقعات هو توقع العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بحدوث زلازل خطرة في يومي ٢٠ و٢١ مايو، ووصول ذروة هذه الزلازل لشهر أغسطس المقبل.

الخبير اللبناني طوني نمير أعلن خلال تويتر أنه تلقى استفسارات عديدة بخصوص تنبؤات العالم الهولندي هوغربيتس، لكنه في رد جرئ وواضح وصفه بأنه دجال ليس عالم.

وأكد نمير أن توقعات فرانك هوجربيتس هي ادعاءات وليست صحيحة على الأطلاق، وطالب الجميع بتجاهل هذه الادعاءات التي لا تنتهي.

وقرر العالم الهولندي الرد على هذا الحديث، ونشر أن توقعاته قد صدقت يوم ٩ مايو عندما حذر من وقوع زلزال وبالفعل وقع في اليوم التالي بقوة 7.5 في تونغا، وأكد على أن هناك علماء يرغبون في تشويه سمعته.

وأثار ذلك الخبير اللبناني وعلق على تغريدة هوغربيتس، وأكد أن الأمور لا تحمل طابعاً شخصياً أبداً، وأكد على أن المكان الأنسب لمناقشة أفكار العالم الهولندي قد يكون خلال مؤتمر EGU، الذي يجمع الجيولوجيا من جميع أنحاء العالم.

وبالرغم من كل هذا الجدل يظل توقع فرانك هوجربيتس حدوث زلزال اليوم وغداً هو القضية الأبرز ، حيث حذر من زلازل عنيفة وخطرة، فهل تصدق حقاً هذه التوقعات مع العلم أنه حدث بالفعل زلزال بقوّة 7.1 درجة السبت في المحيط الهادي شرق كاليدونيا الجديدة، وذلك وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية؟؟ 

زلازل قوية العالم الهولندي رينال عويضة زلزال ٦ فبراير كاليدونيا فرانك هوجربيتس

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