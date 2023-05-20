52 طالبًا وطالبة يجتازون دورات مهارات التوظيف بمركز التطوير المهني بجامعة الأقصر

شهد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، ختام فعاليات دورتين تدريبيتين، لمهارات التوظيف، بمشاركة 52 طالبًا وطالبة.

وسلم الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، الشهادات للطلاب الذين اجتازوا الدورات التدريبية، بحضورالدكتور وليد محمد عبدالله، وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود سيد، وكيل كلية الآثار، والدكتور أحمد حمدى، وكيل كلية الفنون الجميلة، وفريق عمل المركز.

وتهدف الدورات التدريبية لمهارات التوظيف، إلى إتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.



يشار إلى أن المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر جرى إنشائه وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.