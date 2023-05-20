طرح صك الأضحية بالتقسيط في الأقصر.. تفاصيل

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، بقيادة محمد حسين بغدادى، حملة جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية تحت عنوان "شراء صك الأضحية بالتقسيط"، الهدف منها التيسير على المضحين من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم ولإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا فى محافظة الاقصر خلال عيد الأضحى .



وأكد محمد حسين بغدادى على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية وعلى رأسها جمعية الأورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما تقدمه من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً بالأقصر.



من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الحملة الهدف منها التيسير على المضحين في أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في قرى ونجوع وعزب محافظة الأقصر .



وأوضح شعبان قيمة صكوك الأضاحى من جمعية الأورمان لهذا العام 2023 حيث بلغت قيمة الصك فى العجل المستورد الصغير 4800جنيه ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 1170جنيها في أول مرة كمقدم، ثم يدفع 330جنيه شهريأ لمدة 11شهر، والصك بقيمة 5700 جنيه للعجل المستورد الكبير يدفع المتبرع 1300جنيها في أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 11شهر، وقيمة الصك 8100 جنيه فى العجل البلدى يدفع المتبرع 1500جنيها في أول مرة ثم يدفع 600جنيه كل شهر لمدة 11شهر، كما تقوم أيضا بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 400جنيه وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.



الجدير بالذكر أن "صك الأضحية" هو مشروع إنسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا وبخاصة النائية منها .