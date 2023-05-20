الرقابة الصحية تدعم محاربي السرطان في شفاء الأورمان بالأقصر

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له وقيادات الهيئة وذلك لتقديم الدعم اللازم للمستشفى فى مسيرتها لعلاج عشرات الآلاف من مرضى السرطان بصعيد مصر.

وكان فى استقبال وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ الدكتور هانى حسين ــ المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الاورمان، فى جولة لمتابعة أحدث الأجهزة والمعدات لخدمة المرضى فى غرف علاج اليوم الواحد والأشعة والعلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعي وبنك الدم والعناية المركزة والصبدلية الإكلينيكية ومستشفى سرطان الاطفال.

وأثنى وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على مستوى التجهيزات والخدمات الطبية المجانية المقدمة بمستويات تضاهى تجهيزات المستشفيات العالمية.



وأوضح الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الزيارة تأتي في إطار الجولات الميدانية للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الحاصلة على اعتماد GAHAR على ارض الواقع والاجهزة والمعدات القياسية التي تتوافق مع البيئة والتي تساهم في زيادة نسب الشفاء، مؤكدا أن استدامة نظم الجودة هام واساسي لاستمرار الحفاظ على الأداء المتميز لأطقم الطبية.

واعرب عن سعادته بما شاهده من مبان خضراء تساهم في الحفاظ على البيئة لأنها أولا تتميّز عن باقي المرافق بكون رسالتها سلامة المجتمع، مضيفا أن مستشفى شفاء الاورمان خطت خطوات جادة للوصول الى قمة المستشفيات الخضراء بتحقيق الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء صديقة للبيئة فى مصر، مؤكدا حرص المستشفى في الحفاظ على هذا الانجاز من خلال التوسع في استخدام الاجهزة والمعدات صديقة البيئة التى تحافظ على البيئة الصحية للمرضي وذويهم.

وقال الدكتور هانى حسين ــ المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الاورمان؛ إن المستشفى حقق أرقاما وخطوات مميزة خلال الفترة الماضية وإستقبلت عشرات الآلاف من المرضى وتعالجهم بصورة يومية بأحدث الأجهزة المتطورة التى تم جلبها من مختلف دول العالم لتقديم أفضل خدمة لتحقيق شعار المستشفى "صعيد بلا سرطان"، بالإضافة إلى أنهم جهزوا مبانى المستشفيات بشكل جمالى مميز يدخل البهجة والسعادة فى قلوب مرضى السرطان وكل زوار المستشفي.

ومن جانبه رحب الاستاذ، محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي، لمؤسسة شفاء الاورمان، بزيارة الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له وقيادات الهيئة، موجها الشكر لهم لدعم الهيئة المتواصل للمستشفى سواء الكبار او مستشفى الاطفال، وللوقوف على النجاحات التي حققتها المستشفى في مجال البيئة والجودة ، مؤكدا على أن الجميع يسعى بكل قوة على تحقيق كل طموحات أهالي الصعيد خلال الفترة المقبلة.