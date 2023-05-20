أخبار الفن.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب.. محمد رمضان يستجيب ويتبرع لمرضى القلب

رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها محمد رمضان يستجيب للتبرع إلى مرضى القلب، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

خطف الهضبة عمرو دياب، الأنظار في حفل زفاف ابنة الفنان حميد الشاعري، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 19 مايو بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

دخل الفنان حميد الشاعري، في وصلة غناء مع أصدقائه الفنان محمد فؤاد، والفنان إيهاب توفيق، والفنان مصطفى قمر، بحفل زفاف ابنته الذي أقيم مساء أمس الجمعة 19 مايو بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

يحل اليوم السبت 20 مايو، ذكرى وفاة الفنان سمير غانم، الثانية، إذ ولد 15 يناير عام 1937، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 84 عاما.

رد الفنان محمد رمضان، على منشور الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الذي طالبه فين الأخير بشراء أجهزة طبية للمستشفيات، بدلا من الاستعراض بالدولارات.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والفيديوهات القصيرة تيك توك فيديو لعمرو دياب من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري والذى احياه مساء أمس وهو يهرب من جمهوره الذي يريد التقاط الصور التذكارية معه.

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة والدها الفنان الراحل سمير غانم في ذكرى رحيله الثاني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

كشف بلال صبري، منتج فيلم “التاروت”، للفنانة رانيا يوسف وسمية الخشاب، حقيقة الجدل المثار حول الفيلم خلال الفترة الماضية.

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة للفنان الراحل سمير غانم وذلك فى ذكرى رحيله حيث يعد من النجوم الذين اثروا الحياة الفنية وتركوا أرثا فنيا مهما.

استغاثت المغربية "رابيا" زوجة الفنان أحمد فلوكس، بعدد من الجهات عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".