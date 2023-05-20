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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب.. محمد رمضان يستجيب ويتبرع لمرضى القلب

أخبار الفن
أخبار الفن

رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها محمد رمضان يستجيب للتبرع إلى مرضى القلب، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

مش هخليه يدفع .. عمرو دياب يفاجئ حميد الشاعري في حفل زفاف ابنته

خطف الهضبة عمرو دياب، الأنظار في حفل زفاف ابنة الفنان حميد الشاعري، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 19 مايو بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

 

حميد الشاعري يغني في زفاف ابنته مع فؤش وتوفيق وقمر .. شاهد

دخل الفنان حميد الشاعري، في وصلة غناء مع أصدقائه الفنان محمد فؤاد، والفنان إيهاب توفيق، والفنان مصطفى قمر، بحفل زفاف ابنته الذي أقيم مساء أمس الجمعة 19 مايو بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

 

في ذكراه .. سمير غانم توفي بعد الصلاة وقراءة القرآن

يحل اليوم السبت 20 مايو، ذكرى وفاة الفنان سمير غانم، الثانية، إذ ولد 15 يناير عام 1937، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 84 عاما.

 

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رد الفنان محمد رمضان، على منشور الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الذي طالبه فين الأخير بشراء أجهزة طبية للمستشفيات، بدلا من الاستعراض بالدولارات.

 

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والفيديوهات القصيرة تيك توك فيديو لعمرو دياب من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري والذى احياه مساء أمس وهو يهرب من جمهوره الذي يريد التقاط الصور التذكارية معه.

 

بكلمات مؤثرة .. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى وفاة والدها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة والدها الفنان الراحل سمير غانم في ذكرى رحيله الثاني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

مفيش مشاهد صريحة.. منتج فيلم التاروت: علاء مرسي تأثر نفسيا

كشف بلال صبري، منتج فيلم “التاروت”، للفنانة رانيا يوسف وسمية الخشاب، حقيقة الجدل المثار حول الفيلم خلال الفترة الماضية.

 

إلهام شاهين لـ صدى البلد : سمير غانم أكثر فنان يضحكني فى الكون

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة للفنان الراحل سمير غانم وذلك فى ذكرى رحيله حيث يعد من النجوم الذين اثروا الحياة الفنية وتركوا أرثا  فنيا مهما.

 

زوجة فنان مصري شهير تستغيث: أتعرض للتهديد والايذاء وعايزة أربي ابني

استغاثت المغربية "رابيا" زوجة الفنان أحمد فلوكس، بعدد من الجهات عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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