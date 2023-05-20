بكلمات مؤثرة .. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى وفاة والدها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة والدها الفنان الراحل سمير غانم في ذكرى رحيله الثاني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم:"اللهم ارحم من فقدنا بقدر ماتمنينا لهم البقاء و بقدر الفراغ الذي بات في صدورنا منذ رحيلهم، اللهم آنس وحشتهم و اغفر لهم و اجمعنا بهم في الفردوس الأعلي من الجنة يا أرحم الراحمين.. بحبك يا بابي ❤️ #سمير_غانم".

ويحل اليوم السبت 20 مايو، ذكرى وفاة الفنان سمير غانم، الثانية، إذ ولد 15 يناير عام 1937، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 84 عاما.

رحلة سمير غانم

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.



وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960.

وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.

سمير غانم وأيامه الأخيرة

يذكر ان سمير غانم توفي بسبب الفشل الكلوى، وذلك بعد تدهور حالته بعد إصابته بـ كورونا، حيث أثر الفيروس على الكلى فيما بعد.