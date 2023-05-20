الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول انخفاض أسعار الدواجن والبيض وغيرها من المنتجات.

تعتبر أسعار الدواجن والبيض من الأمور التى أصبح المواطنون يهتمون بها هذه الفترة بعد حالة التذبذب فى الأسعار بين ارتفاع وانخفاض التى شهدناها فى الفترة الماضية، لذلك نحرص على موافاة قراء موقع صدى البلد الإخباري، بكل جديد يخص أسعارهما .. حيث شهدت أسعارهما اليوم انخفاضا جديدا

شهدت الدواجن اليوم انخفاضا جديدا في الأسعار، لتستمر بذلك في موجة انخفاض بدأتها منذ أكثر من أسبوع نتيجة تراجع أسعار الأعلاف بالأسواق، وفقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

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