هدوء في واشنطن مع اقتراب الموعد النهائي لسقف الديون الأمريكية

ساد الهدوء مفاوضو البيت الأبيض والكونجرس الجمهوري بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار اليوم السبت بعد فشل اجتماعات أمس الجمعة وقال الرئيس جو بايدن في اليابان إنه يعتقد أنه يمكن تجنب التخلف عن السداد.

وانتهى اجتماع ثان في وقت متأخر من يوم الجمعة دون أن يذكر أي تقدم وقال المفاوضون إنهم غير متأكدين من موعد عقد اجتماعات جديدة.

هناك أقل من أسبوعين قبل الأول من يونيو ، عندما حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن الحكومة الفيدرالية قد تكون غير قادرة على سداد جميع ديونها.

وقد يؤدي ذلك إلى تعثر قد يتسبب في حدوث فوضى في الأسواق المالية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال بايدن في اليابان في وقت متأخر يوم الجمعة بتوقيت واشنطن إنه لا يزال يعتقد أنه يمكن تجنب التخلف عن السداد.

وقال بايدن للصحفيين في هيروشيما باليابان حيث يحضر اجتماعا لزعماء مجموعة الدول السبع الغنية 'ما زلت أعتقد أننا سنكون قادرين على تجنب التخلف عن السداد وسنحقق شيئا لائقا.'

كان بايدن متفائلاً على الرغم من اعتراف البيت الأبيض بأن 'الخلافات الجدية' لا تزال قائمة مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب.

قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إنه يجب إحراز تقدم في تغيير 'مسار' الإنفاق بالعجز الحكومي الأمريكي والديون المتزايدة بسرعة.

يضغط الجمهوريون من أجل إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق مقابل زيادة حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة على نفسها ، وهي خطوة مطلوبة بانتظام لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها المشرعون سابقًا.

يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بهامش ضئيل ، بينما يتمتع الديمقراطيون بزعامة بايدن بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ ، مما يجعل من الصعب إبرام صفقة من شأنها تمرير كلا المجلسين.

كان الديمقراطيون يضغطون لإبقاء الإنفاق ثابتًا عند مستويات هذا العام ، بينما يريد الجمهوريون العودة إلى مستويات 2022. ومن شأن خطة أقرها مجلس النواب الشهر الماضي أن تخفض قطاعا واسعا من الإنفاق الحكومي بنسبة 8٪ العام المقبل.

ويقول الديمقراطيون إن ذلك سيفرض تخفيضات في المتوسط ​​بنسبة 22٪ على الأقل في برامج مثل التعليم وإنفاذ القانون ، وهو رقم لم يعترض عليه كبار الجمهوريين.