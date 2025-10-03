بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت سيدتان في حادث انهيار عقار داخليًا بشارع القرنفل بمنطقة غيط العنب التابعة لحي غرب بالإسكندرية.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بانهيار أسقف منزل من الداخل، مكون من طابقين، ووجود حالات إصابة ووفيات.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم ورجال الإسعاف والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار سقف الطابق الأول على الأرضي، ووجود حالتي إصابة وحالة وفاة تم نقلها إلى مشرحة الإسعاف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمال حماده لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وجاءت بيانات المصابين كالتالي:

1. *هبة الشعشاعي * – 37 سنة

- تعاني من نزيف بالبطن

- كسور متعددة بقاع الجمجمة

2. السيدة محمد– 67 سنة

- كسور متعددة بعموم الجسم

وبيانات الوفاة

- *جنى رضا* تبلغ حوالي 15 سنة

- تم نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف.