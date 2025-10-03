قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية
النمسا تحذر من "حرب هجينة" روسية وتصعيد خطير بطائرات مسيّرة في قلب أوروبا
سعر الدولار في البنوك اليوم 3-10-2025
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم
رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
مقتل قيادي بارز في تنظيم "أنصار الإسلام" بغارة للتحالف الدولي في إدلب
موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري 2025-2026
سعر الذهب اليوم 3-10-2025
رضا عبدالعال: عماد النحاس لازم يرحل عن الأهلي والتعاقد مع مدرب أجنبي
غارات جوية وبحرية إسرائيلية مكثفة على غزة والصحة تحذر من انهيار المنظومة الطبية
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في دوري نايل 2025-2026 والقنوات الناقلة
حكم أخذ الزوج شبكة زوجته بحجة أنه اشتراها بمال والده.. الإفتاء تجيب
النمسا تحذر من "حرب هجينة" روسية وتصعيد خطير بطائرات مسيّرة في قلب أوروبا

وزيرة الخارجية النمساوية
وزيرة الخارجية النمساوية
حذّرت وزيرة الخارجية النمساوية بيت مينل رايزنجر، الخميس، من خطورة التصعيد العسكري في وسط أوروبا، متهمة موسكو باللجوء إلى هجمات الطائرات المسيّرة وتطبيق استراتيجيات ما يعرف بـ"الحرب الهجينة"، في إشارة إلى مزيج من الأدوات العسكرية والسياسية والإعلامية لإضعاف الخصوم.

وفي تصريحات رسمية، قالت رايزنجر إن "أوروبا تواجه الآن نمطًا متزايدًا من الحرب الهجينة الروسية"، مشيرة إلى أن الطائرات المسيّرة باتت تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية الحيوية والقواعد العسكرية في عدة دول أوروبية. وأضافت: "هذا التصعيد خطير للغاية، ومن الواضح أن هناك محاولة لجرنا إلى حرب لا نريدها".

كما انتقدت الوزيرة الولايات المتحدة في معرض حديثها، على خلفية تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، معتبرة أن هذا التطور يعكس توجهاً جديداً يفاقم مناخ التوتر العسكري بدلاً من تهدئته.

وأكدت رايزنجر أن الجيوش الأوروبية لا تزال تعاني من نقاط ضعف كبيرة في مواجهة التهديدات الحديثة، خصوصاً الهجمات بالطائرات المسيّرة، داعية إلى تسريع التعاون الدفاعي داخل الاتحاد الأوروبي وتعزيز القدرات التكنولوجية لرصد واعتراض هذه التهديدات.

من جانبه، اعتبر العقيد ماركوس رايزنر من القوات المسلحة النمساوية، أن ظهور طائرات روسية مسيّرة فوق أجواء الدول الإسكندنافية ودول البلطيق وصولاً إلى رومانيا، يمثل مؤشراً على نجاح الحملة الأوكرانية في استهداف منشآت النفط الروسية، وهو ما دفع موسكو للرد بأسلوب غير تقليدي.

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

