النمسا تحذر من "حرب هجينة" روسية وتصعيد خطير بطائرات مسيّرة في قلب أوروبا

حذّرت وزيرة الخارجية النمساوية بيت مينل رايزنجر، الخميس، من خطورة التصعيد العسكري في وسط أوروبا، متهمة موسكو باللجوء إلى هجمات الطائرات المسيّرة وتطبيق استراتيجيات ما يعرف بـ"الحرب الهجينة"، في إشارة إلى مزيج من الأدوات العسكرية والسياسية والإعلامية لإضعاف الخصوم.

وفي تصريحات رسمية، قالت رايزنجر إن "أوروبا تواجه الآن نمطًا متزايدًا من الحرب الهجينة الروسية"، مشيرة إلى أن الطائرات المسيّرة باتت تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية الحيوية والقواعد العسكرية في عدة دول أوروبية. وأضافت: "هذا التصعيد خطير للغاية، ومن الواضح أن هناك محاولة لجرنا إلى حرب لا نريدها".

كما انتقدت الوزيرة الولايات المتحدة في معرض حديثها، على خلفية تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، معتبرة أن هذا التطور يعكس توجهاً جديداً يفاقم مناخ التوتر العسكري بدلاً من تهدئته.

وأكدت رايزنجر أن الجيوش الأوروبية لا تزال تعاني من نقاط ضعف كبيرة في مواجهة التهديدات الحديثة، خصوصاً الهجمات بالطائرات المسيّرة، داعية إلى تسريع التعاون الدفاعي داخل الاتحاد الأوروبي وتعزيز القدرات التكنولوجية لرصد واعتراض هذه التهديدات.

من جانبه، اعتبر العقيد ماركوس رايزنر من القوات المسلحة النمساوية، أن ظهور طائرات روسية مسيّرة فوق أجواء الدول الإسكندنافية ودول البلطيق وصولاً إلى رومانيا، يمثل مؤشراً على نجاح الحملة الأوكرانية في استهداف منشآت النفط الروسية، وهو ما دفع موسكو للرد بأسلوب غير تقليدي.