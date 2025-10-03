قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية
النمسا تحذر من "حرب هجينة" روسية وتصعيد خطير بطائرات مسيّرة في قلب أوروبا
سعر الدولار في البنوك اليوم 3-10-2025
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم
رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
مقتل قيادي بارز في تنظيم "أنصار الإسلام" بغارة للتحالف الدولي في إدلب
موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري 2025-2026
سعر الذهب اليوم 3-10-2025
رضا عبدالعال: عماد النحاس لازم يرحل عن الأهلي والتعاقد مع مدرب أجنبي
غارات جوية وبحرية إسرائيلية مكثفة على غزة والصحة تحذر من انهيار المنظومة الطبية
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في دوري نايل 2025-2026 والقنوات الناقلة
حكم أخذ الزوج شبكة زوجته بحجة أنه اشتراها بمال والده.. الإفتاء تجيب
اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 3-10-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 3-10-2025، علي مستوي السوق الرسمية.

الدولار يستقر

وأظهر سعر الدولار ثباتا مع آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس؛ وبعد اعلان سعر الفائدة في الجهاز المصرفي من قبل لجنة السياسات النقدية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

تعطل العمل في البنوك

اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك عقب قرار اعلان لجنة السياسات النقدية، نظرا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت.

آخر تحرك لـ الدولار 

وفقد سعر الدولار مساء الخميس  نحو  8 قروش جديدة من قيمته بالتوازي مع اعلان البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة في البنوك.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية

الدولار يهوي

وارتفع مركز الجنيه المصري علي مدار الأسبوع الجاري أمام الدولار بنسبة اقتربت من 10% في المتوسط.

خفض الفائدة

وأنهي البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية المعنية بتحديد سعر الفائدة في مصر قبل قليل علي تخفيض جديد للفائدة بمقدار 100 نقطة أساسية بما تعادل 1% .

سعر الدولار في مصر

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل أخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم نحو  47.72 جنيه للشراء  و47.81 جنيه في المتوسط

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه آخر تحديث علي الموقع الرسمي لدي البنك المركزي المصري نحو 47.72 جنيه للشراء و 47.81 جنيه للبيع.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الكويت الوطني"

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للشراء في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، HSBC، البركة، الاسكندرية، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، نكست"

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو  47.74 جنيه للشراء و 47.84 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي، العقاري المصري العربي،قناة السويس، مصر، الأهلي المصري"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنك سايب

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في ميد بنك

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة حيث 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع 

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

