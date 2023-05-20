عقوبات ضد روسيا.. بريطانيا تجدد دعم أوكرانيا خلال قمة مجموعة السبع

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقشا العقوبات المفروضة على روسيا واحتمال تلقي كييف طائرات مقاتلة.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال المتحدث باسم داونينج ستريت إن سوناك جدد دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم.

أضاف المتحدث أن سوناك "رحب بزيارة الرئيس زيلينسكي لقمة مجموعة السبع باعتبارها لحظة تاريخية وإظهارًا لدعم المجتمع الدولي الثابت لأوكرانيا ضد الغزو الروسي".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية اللازمة لكسب الحرب وتأمين السلام العادل.

وأطلع رئيس الوزراء البريطاني زيلينسكي على التقدم الإيجابي للغاية في قمة مجموعة السبع حتى الآن، بما في ذلك عقوبات جديدة ضد روسيا وتوفير طائرات مقاتلة.

وتطلع القادة إلى إحراز تقدم في المحادثات مع دول مجموعة السبع والشركاء الآخرين بشأن دعم أوكرانيا والعمل ضد السلوك الروسي المزعزع للاستقرار وغير القانوني.