موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي

تأهل فريق الوداد المغربي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تخطي عقبة صن داونز في نص النهائي ليواجه الأهلي

وتنطلق مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والوداد المغربي علي ملعب استاد القاهرة يوم الاحد ٤ يونيو في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الإياب في المغرب يوم ١١ يونيو المقبل

وتذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمباريات

أطاح الوداد المغربي بـ صن داونز ويواجه الأهلي فى نهائى أبطال أفريقيا بعد التعادل بهدفين لكل منهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثيمبا زوانى الهدف الأول لصن دوانز من خطأ دفاعى للوداد في الدقيقة 50.

أدرك الوداد المغربي هدف التعادل عن طريق أيوب العملود من رأسية في شباك صن داونز في الدقيقة 71.

وأضاف بيتر شالوليلي الهدف الثاني من متابعة جيدة لصالح صن داونز ،وتعادل الوداد المغربي عن طريق موثوبي مافالا بالخطأ في مرماه.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: العملود، أبو الفتح، زولا، عطية الله.

الوسط: جبران، أوناجم، جعدي حيمود، المترجي.

الهجوم: سامبو.

تشكيل صن داونز:

حراسة المرمى: ويليامز

الدفاع: بوطويل، موكوينا، مفالا.

الوسط: موداو، مبولي، مخوليس، موديبا.

الهجوم: مورينا، شالوليلي، زواني.



