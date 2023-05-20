السحر المغربي.. تعليق مثير من فرج عامر على تأهل الوداد لنهائي أفريقيا

انتهت مباراة صن داونز والوداد المغربي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى معقل فريق صن داونز بجنوب أفريقيا.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي "فيسبوك": "السحر المغربي يقهر صن داونز في جنوب افريقيا ومدافع صن داونز يحرز هدف التعادل في مرمي فريقة قبل النهاية بخمس دقائق، والتعادل يصعد بالوداد الي نهائي بطولة افريقيا لابطال الدوري ، ليواجه الاهلي في الدور النهائي"



وبهذا التعادل يضمن نادي الوداد التأهل للمباراة النهائية، حيث سيكون خصما للنادي الأهلي المصري للعام الثاني على التوالي.