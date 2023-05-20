دراماتيكية ومجنونة.. أحمد حسن يعلق على مباراة صن داونز والوداد

انتهت مباراة صن داونز والوداد المغربي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى معقل فريق صن داونز بجنوب أفريقيا.

وكتب احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه علي "فيسبوك":" مباراة دراماتيكية ومجنونة 🔥الوداد يقصي صنداونز ويصعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا"



وبهذا التعادل يضمن نادي الوداد التأهل للمباراة النهائية، حيث سيكون خصما للنادي الأهلي المصري للعام الثاني على التوالي.



ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة.