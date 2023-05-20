بسبب أزمة سقف الدين.. بايدن لـ الصحفيين: "اصمتوا"

أظهر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية وهو يرفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول أزمة سقف الدين، قائلا: "اصمتوا، شكرا لكم".

وبحسب موقع هيل الأمريكي، قال بايدن خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن السداد مع اقتراب الموعد النهائي للمشرعين للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف أنه "غير قلق على الإطلاق" بشأن المفاوضات الجارية لرفع سقف الديون قبل الوصول إلى الحد الأقصى، مشيرا إلى أن العملية تمضي على مراحل ، وقد لا يحرز اجتماع واحد تقدمًا ، لكن الاجتماعات اللاحقة ستتمكن من ذلك.

وتأتي تصريحات بايدن بعد أن قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في وقت سابق اليوم ، إن بايدن "أعرب عن ثقته" لقادة العالم الآخرين في القمة بأن الولايات المتحدة لن تتخلف عن السداد.

وقال سوليفان: "هنا في مجموعة السبع ، كما تعلمون ، تريد الدول أن يكون لديها إحساس بكيفية سير هذه المفاوضات ، وقد أعرب الرئيس عن ثقته في أنه يعتقد أننا يمكن أن نصل إلى نتيجة نتجنبها بالفعل".

وأخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونجرس مرة أخرى في يناير، ببدء "إجراءات استثنائية" فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين القومي البالغ 31.381 تريليون دولار.

ويطلب البيت الأبيض من المشرعين رفعه دون قيد أو شرط، ويربط مجلس النواب الجمهوري الذي تسيطر عليه المعارضة هذه الخطوة بخفض الإنفاق الحكومي.

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين أكدت بالفعل أنه بدون اتخاذ قرار بشأن الدين القومي، لن تتمكن الحكومة من الاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.