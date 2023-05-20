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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات طائرة الزمالك يهزم مولودية الجزائر ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا في تونس

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك علي نظيره فريق مولودية الجزائر بنتيجة 3-1 وذلك في المباراة  التي أقيمت بينهما اليوم علي صالة نابل  بتونس ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا رقم 34 للأندية والتي تستضيفها تونس في الفترة من 12 إلي 23 مايو الحالي ليتأهل الفريق للدور  النهائي للبطولة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 
25/18
23/25
25/17
25/18

يذكر  أن عدد الفرق المشاركة في البطولة هو 16 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

ويطمح فريق الزمالك في أن يحصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثنائية بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

ويقود الفريق أحمد فتحي مديرا فنيا ومحمد أنور مدربا مساعدا واكرامي هيكل مدربا وشادي فهيم محللا تقنيا وهبة حسنين مديرة إدارية.

ويشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء، أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

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