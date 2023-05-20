زيلينسكي يكشف عن نتائج أول يوم لحضوره بقمة مجموعة السبع

نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو على حسابه الرسمي على تويتر، يتحدث فيه عن آخر المستجدات في يومه الأول بقمة مجموعة السبع ، التي تُعقد في هيروشيما باليابان.

وقال الرئيس الأوكراني إنه عقد اجتماعات مثمرة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.

وأشار زيلينسكي أن اليوم الأول في مجموعة السبع كان مثمرا للغاية وأن اليوم الثاني سيكون أكثر نجاحا.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقشا العقوبات المفروضة على روسيا واحتمال تلقي كييف طائرات مقاتلة.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال المتحدث باسم داونينج ستريت إن سوناك جدد دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم.

وأضاف المتحدث أن سوناك "رحب بزيارة الرئيس زيلينسكي لقمة مجموعة السبع باعتبارها لحظة تاريخية وإظهارًا لدعم المجتمع الدولي الثابت لأوكرانيا ضد الغزو الروسي".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية اللازمة لكسب الحرب وتأمين السلام العادل.