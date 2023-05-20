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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الياباني يعلن خط إئتمان بقيمة 4 مليارات دولار للدول النامية

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خط ائتمان بقيمة 4 مليارات دولار للدول النامية ودول أخرى، بهدف مساعدتها في مواجهة التغير المناخي والتحديات الأخرى.

قال كيشيدا - خلال فعالية على هامش قمة "مجموعة الدول الصناعية السبع" المنعقدة حاليا بمدينة هيروشيما غربي اليابان - إنه سيتم استخدام أيضًا القروض لتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمكين المرأة، مضيفا أنه سيتم تقديم المساعدة من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي.

أكد كيشيدا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم السبت - أن بلاده تهدف إلى استغلال استثمار البنية التحتية من أجل إنشاء مجتمعات لا تغفل أحد، مشيرا إلى أن الاستثمار يعزز استخدام الطاقة النظيفة، ويبني مجتمعات مرنة في مواجهة التغير المناخي، ودعم سلاسل الإمداد والربط بين الأشخاص من خلال التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية للنقل.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني بأنه سيتم تنفيذ الاستثمار بطريقة نزيهة وعادلة للنهوض بالتنمية المستدامة.

رئيس الوزراء الياباني اليابان هيئة الإذاعة اليابانية

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