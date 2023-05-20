الشوط الأول .. أرسنال يتأخر أمام نوتنجهام فورست بهدف

تأخر فريق أرسنال أمام مضيفه نوتنجهام فورست بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف نوتنجهام جاء في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري أونيي مستغلًا خطأ في دفاعات أرسنال.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلا من:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بينجامين وايت - بيوتر كيويور - جابرييل - جرانيت تشاكا

خط الوسط: توماس بارتي - جورجينيو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل خيسوس

وفي حال خسارة أرسنال في مباراة اليوم، يُتوج مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي.