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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

فتاة فيصل
فتاة فيصل

 

 

 

اعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة لقاء، المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل.

وكتبت الصفحة "انا لله وانا اليه راجعون "


لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لبقاء لله وحده توفيت الى رحمة الله تعالى #لقاء نسألكم الدعاء لها بالرحمه لعلكم اقرب الى الله فيستجيب، اللهم اغفر لها وأرحمها، اللهم ثبتها عند السؤال ، وأجعل قبرها  روضة من رياض الجنة يارب". 

 

إصابة لقاء بمرض الإيدز

 وكانت  لقاء المعروفة بإسم "مشردة فيصل" قد أثارت حالة من الجدل وتصدرت "الترند" بعد متابعة حالتها ونقلها إلى المؤسسة لرعايتها، قبل هروبها من الدار وإعلان إصابتها بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

كما ذكر والد الفتاة لقاء، البالغة من العمر 24 عاما، أن إبنته مدمنة على مخدر "الشابو"، قبل تداول مقاطع فيديو قديمة لها وهي ترتدي بلدة رقص وتحيي أحد الأفراح بأفعال وصفها البعض أنها منافية للأداب.

حصدت فيديوهات رقصها آلاف المشاهدات عبر يوتيوب وتيك توك، ما يقرب من 112 ألف مشاهدة، بينما حصد مقطعين فيديو آخرين لها نحو 117 ألف مشاهدة.

 

قال محمود وحيد، رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إنه تم إجراء تحاليل لـ مشردة فيصل «لقاء» منذ اليوم الأول لها بالمؤسسة، مشيرا إلى أنه ثبت من خلال التحاليل إدمانها لبعض المواد المخدرة «شابو»، إلى جانب إصابتها بمرض مناعي معدي «إيدز»، إلى جانب الاضطرابات النفسية، موضحًا أنه جرى عزلها فى غرفة منفصلة منذ اليوم الأول، وتم إبلاغ وزارة التضامن الاجتماعي بنتائج التحاليل.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٠_٢١٠٢٢٨
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إنا لله وإنا إليه راجعون فتاة فيصل معانا لإنقاذ إنسان مؤسسة معانا لانقاذ إنسان وفاة

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وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

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