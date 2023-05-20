على مستوى السفراء.. عودة التمثيل الدبلوماسي بين البحرين ولبنان

أعلنت البحرين، اليوم السبت، استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية “بنا”، قالت وزارة الخارجية إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

يأتي ذلك تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل، ووفقًا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م.

وفي سياق آخر، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها لقيام إحدى المجموعات المسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم.

ووف الأمر بأنه انتهاك خطير للمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية.

وجددت وزارة الخارجية تأكيد موقف البحرين الثابت بشأن ضرورة وقف العنف والتخريب في جمهورية السودان الشقيقة، وتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية، وتعقب الجناة ومعاقبتهم، داعية الأطراف السودانية كافة إلى التهدئة وتغليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا، والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض السلمي لحل الأزمة الراهنة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والرخاء.