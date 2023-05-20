السبع الكبار تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لاتخاذ خطوات لحل الدولتين

دعا قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبار، اليوم السبت، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الامتناع على الإجراءات أحادية الجانب واتخاذ خطوات لبناء الثقة لتحقيق حل الدولتين.

وقال قادة الدول السبع ، في بيان لهم عقب اجتماعهم في مدينة هيروشيما اليابانية، إن على الفلسطينيين والاسرائيليين الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتحريض على العنف.

وأكد القادة في بيانهم، أنهم سيواصلون دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

ومجموعة السبع، أو مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تضم: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.